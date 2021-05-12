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Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 58. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 58. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 58. bölüm canlı izle! 12 Mayıs Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

KURULUŞ OSMAN 58. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yüreğim yangın yeridir Bala'm!"

NİKOLA'NIN PLANI BOZULUOR

Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer. Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

OSMAN BEY KARARINI BALA HATUN'A AÇIKLIYOR

Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alır. Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklar.

MALHUN HATUN NE TEPKİ VERECEK?

Malhun Hatun, Osman Bey'in kendisi ile evlenmek istemesine ne tepki verecek? Umur Bey, Osman Bey'in kızıyla evlenmesine razı olacak mı? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Nikola, Togay'ı kışkırtmak için nasıl bir oyun kuracak? Togay, Osman Bey'den intikam almak için beklediği fırsatı ele geçirebilecek mi? Şeyh Edebalı, Umur Bey'i Osman Bey-Malhun Hatun evliliğine ikna edebilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN 58. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!