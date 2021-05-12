Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 58. bölüm canlı izle! 12 Mayıs Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 58. bölüm canlı izle! 12 Mayıs Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle!

Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 58. bölüm canlı izle! 12 Mayıs Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 58. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 58. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 58. bölüm canlı izle! 12 Mayıs Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle!

Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 58. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 58. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 58. bölüm canlı izle! 12 Mayıs Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

KURULUŞ OSMAN 58. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yüreğim yangın yeridir Bala'm!"

NİKOLA'NIN PLANI BOZULUOR

Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer. Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

OSMAN BEY KARARINI BALA HATUN'A AÇIKLIYOR

Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alır. Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklar.

MALHUN HATUN NE TEPKİ VERECEK?

Malhun Hatun, Osman Bey'in kendisi ile evlenmek istemesine ne tepki verecek? Umur Bey, Osman Bey'in kızıyla evlenmesine razı olacak mı? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Nikola, Togay'ı kışkırtmak için nasıl bir oyun kuracak? Togay, Osman Bey'den intikam almak için beklediği fırsatı ele geçirebilecek mi? Şeyh Edebalı, Umur Bey'i Osman Bey-Malhun Hatun evliliğine ikna edebilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN 58. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Demet Akalın Serdar Ortaç Kenan Doğulu
Spor Arda Turan Gökhan Töre Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 58. bölüm canlı izle! 12 Mayıs Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 16:31:15. #1.15#

title