Kurulan ve Kapanan Şirket Sayıları Açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2016 yılının aralık ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Kurulan şirket sayısı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 4,49 azalarak 63 bin 709'a düştü. Kapanan şirket sayısı ise aynı dönemde yüzde 8,88 azalarak 11 bin 38 oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40'ı İstanbul'da kuruldu.

4 BİN 818 ŞİRKET KURULDU, BİN 733 ŞİRKET KAPANDI

Buna göre, aralıkta kurulan şirket sayısında, bir önceki aya göre yüzde 12,81 azalış, kooperatif sayısında yüzde 1,52, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 53,37 artış oldu. Kapanan şirket sayısı, aynı dönemde yüzde 61,51, kooperatif sayısı yüzde 73,4 artarken, gerçek kişi ticari işletmeler yüzde 8,13 azalış gösterdi. Böylece geçen yılın aralık ayında 4 bin 818 şirket kuruldu, bin 733 şirket kapandı.

Aralıkta kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,25, kurulan kooperatif sayısı yüzde 30,93 azalırken, gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 2,88 arttı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5,25, kapanan kooperatif sayısı yüzde 22,38 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,66 artış gösterdi.

Geçen yıl kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,49, kooperatif sayısı yüzde 16,29 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 10,83 geriledi. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 8,88, kapanan kooperatif sayısı yüzde 18,71 azalırken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,88 arttı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 368 yabancı ortak sermayeli şirketin 122'si Suriye, 25'i İran, 22'si Mısır ortaklı oldu.

2016'nın tamamında 4 bin 523 yabancı ortak sermayeli şirket kurulurken, bunların bin 764'ü Suriye, 298'i İran ve 286'sı Irak ortaklı şirketler oldu.

Geçen yıl kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 618'i anonim, 3 bin 905'i limited şirket oldu.

ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN YÜZDE 40'I İSTANBUL'DA

Aralıkta kurulan toplam 4 bin 855 şirket ve kooperatifin yüzde 78,67'sini limited şirketler, yüzde 19,96'sını anonim şirketler, yüzde 1,37'sini ise kooperatifler oluşturdu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40'ı İstanbul, yüzde 10,99'u Ankara, yüzde 5,88'i de İzmir'de kuruldu. Tunceli, Bayburt ve Ardahan'da aralıkta şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen yıl toplam 64 bin 480 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 51 bin 448 limited şirket, sermayenin yüzde 37,46'sını, 12 bin 247 anonim şirket ise toplam sermayenin yüzde 62,53'ünü oluşturdu. Aralıkta kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, kasım ayına göre yüzde 54,49 azaldı.

Geçen ay kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin bin 516'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 896'sı inşaat, 683'ü ise imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 2 bin 41'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 58'i inşaat, 823'ü imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

EN ÇOK KAPANAN ŞİRKET PARAKENDE SEKTÖRÜNDE

Söz konusu ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 550'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 342'si inşaat, 281'i de imalat sektöründe yer aldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 931'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 373'ünün inşaat, 220'sinin imalat sektöründe olduğu görüldü.

Aralıkta 67 kooperatif kuruldu. Kurulan kooperatiflerin 40'ı konut yapı, 6'sı tarımsal kalkınma ve 4'ü toplu iş yeri yapı kooperatifinden oluştu. Yılın tamamında 354'ü konut yapı kooperatifi, 93'ü tarımsal kalkınma kooperatifi, 57'si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olmak üzere toplam 771 kooperatif kuruldu.