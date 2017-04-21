Kurulan ve Kapanan Şirket İstatististikleri Açıklandı

Kurulan şirket sayısı 2017 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,44 artış oldu.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2017 Mart ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 9,44, kooperatif sayısında yüzde 7,58 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 22,87 arttı. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,47, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 32,91 oranında azaldı, kapanan kooperatif sayısı da değişmedi. Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,79, 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılı Mart ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 13,57, kurulan kooperatif sayısında yüzde 19,32 da azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 14,56 arttı.



2017 yılı Mart ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 5,79 kapanan kooperatif sayısı yüzde 26,39, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 25,98 oranında azaldı. 2017 yılı ilk üç ayında kurulan şirket sayısı, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 11,54 azaldı. 2017 yılının ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 11,54 kooperatif sayısı yüzde 4,27 oranında azalmış olup gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 7,02 oranında arttı. Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 1,35, kooperatif sayısı yüzde 24,23 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,51 oranında azaldı.



2017 yılı Mart ayında kurulan toplam 6 bin 146 şirket ve kooperatifin yüzde 81,45'i limited şirket, yüzde 17,39'u anonim şirket, yüzde 1,16'sı ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,15'i İstanbul, yüzde 10,25'i Ankara, yüzde 5,48'i İzmir'de kurulmuştur. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.



2017 Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 0,05 oranında arttı. 2017 yılı ilk üç ayında toplam 18 bin 38 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 14 bin 769 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 45,66'sını, 3 bin 75 anonim şirket ise yüzde 54,34'ünü oluşturdu. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Şubat ayına göre yüzde 0,05 oranında arttı.



2017 Mart ayında bin 688 şirket ve kooperatif ile bin 786 gerçek kişi ticari işletmesi, ticaret sektöründe kuruldu. 2017 Mart ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; bin 688'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 239'u inşaat, 861'i imalat sektöründe oldu. 2017 Mart ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 786'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 230'u inşaat, 575'i imalat sektöründe oldu.



Şirket ve kooperatiflerin; 195'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 124'ü inşaat, 114'ü imalat sektöründe kapanırken, bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 562'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 177'si inşaat, 135'i imalat sektöründe oldu.



2017 Mart ayında kurulan 71 kooperatifin 36'sı konut yapı kooperatifi, 10'u tarımsal kalkınma kooperatifi, 7'si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu. 2017 yılının ilk üç ayında kurulan 202 kooperatifin 97'si konut yapı kooperatifi, 24'ü tarımsal kalkınma kooperatifi, 15'i işletme kooperatifi olarak kurulurken, bu şirketlerin 439 adeti yabancı ortak sermayeli oldu. 2017 Mart ayında kurulan yabancı ortak sermayeli şirketin 181'i Suriye, 38'i İran, 25'i Irak ve Suudi Arabistan ortaklı olarak kuruldu



2017 yılı ilk üç ayında; kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı bin 207 olrak hesaplanırken, bu şirketlerin 483'ü Suriye, 87'si İran, 71'i Irak ortaklı oldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketin 148'i anonim, bin 59'u limited şirket olarak sayılırken, bu şirketlerin 145'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 99'u ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 86'sı gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,53'ü yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. - İSTANBUL