Kurulan-kapanan Şirketler (2)

Kurulan şirket ve kooperatif sayısı, bu yılın mart ayında 6 bin 146 olarak açıklandı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) mart ayına ilişkin, kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayınladı.



Buna göre, martta kurulan şirket sayısında, bir önceki aya göre yüzde 9,44, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 22,87, kooperatif sayısında yüzde 7,58 artış oldu.



Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,47, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 32,91 azalırken, kapanan kooperatif sayısı değişmedi.



Martta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 13,57, kurulan kooperatif sayısında yüzde 19,32 azalış görülürken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 14,56 artış kaydedildi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı 2016'nın aynı ayına göre yüzde 5,79, kooperatif sayısı yüzde 26,39, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 25,98 azaldı.



Tüm illerde şirket kuruldu



Martta kurulan toplam 6 bin 146 şirket ve kooperatifin yüzde 81,45'ini limited şirketler, yüzde 17,39'unu anonim şirketler, yüzde 1,16'sını kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,15'i İstanbul, yüzde 10,25'i Ankara, yüzde 5,48'i de İzmir'de kuruldu. Martta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Öte yandan 2017'nin ilk 3 ayında toplam 18 bin 38 şirket ve kooperatif işbaşı yaptı.



Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin bin 688'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 239'u inşaat, 861'i ise imalat sektöründe yer aldı.



Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise bin 786'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 230'u inşaat, 575'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.



Martta kapanan şirket ve kooperatiflerin 195'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 124'ünün inşaat, 114'ünün de imalat sektöründen olduğu kayıtlara yansıdı.



Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 562'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 177'sinin inşaat, 135'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği görüldü.



Martta 71 kooperatif kuruldu.



Yabancı ortak sermayeli şirketler



Geçen ay kurulan 439 yabancı ortak sermayeli şirketin 181'i Suriye, 38'i İran, 25'i Irak ve Suudi Arabistan ortaklı oldu.



Ocak-mart döneminde kurulan bin 207 yabancı ortak sermayeli şirketin 148'i anonim, bin 59'u limited şirket oldu. Bu şirketlerin 145'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 99'u ikamet amaçlı olan veya olmayan binaların inşaatı ve 86'sı gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu.



Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,53'ünü yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.



(Bitti)