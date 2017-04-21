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Kurulan-kapanan Şirketler (1)

Kurulan şirket sayısı martta bir önceki aya göre yüzde 9,44 artarak 6 bin 75 oldu.

Kurulan-kapanan Şirketler (1)

Kurulan şirket sayısı martta bir önceki aya göre yüzde 9,44 artarak 6 bin 75 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 12,47 gerileyerek 667 olarak gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 9,44 artarak 5 bin 551'den 6 bin 75'e çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 12,47 azaldı ve 667 olarak kayıtlara geçti. Şubatta kapanan şirket sayısı 762 idi.

Martta geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 13,57, kapanan şirket sayısı yüzde 5,79 azalış gösterdi.

Ocak-Mart 2017 döneminde ise kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,54 azalarak 17 bin 836, kapanan şirket sayısı da yüzde 1,35 gerileyerek 3 bin 358 oldu.

(Sürecek)

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