Kurucu Rektör Kaplan'dan Veda Mesajı

Prof. Dr. Orhan Uzun'un Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasıyla görevi 24 Nisan Pazartesi günü devredecek olan Kurucu Rektör Prof. Dr. Ramazan Kaplan bir veda mesajı yayınladı.



Kaplan'ın mesajı şöyle: "Koskoca bir 8 buçuk yılı geride bırakırken 9 Eylül 2008 tarihinden bu yana büyük onur, mutluluk ve heyecanla sürdürdüğüm rektörlük görevimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Üniversitemizin kurucu rektörlüğü görevini üstlenmemin ve sekiz yıla bir çok şeyi sığdırmanın gururunu üniversite camiası olarak birlikte yaşıyoruz. Görev süremin ilk dört yılından itibaren 2012 yılında öğretim üyelerimizin, Yüksek Öğretim Kurulunun ve o dönem ki Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün teveccühleriyle rektörlük görevi şahsıma yeniden tevdi edildi. Yedi ay önce biten görev sürem 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından devletimizin inisiyatifi ile devam etti. Bu süreç içerisinde de çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürdük. Bu sekiz yıl bizler için zorluklarla olduğu kadar güzelliklerle de doluydu yeni kurulan bir üniversitenin kurucu rektörü olmak fiziki, idari, akademik işlerin, yeni bir sistemin oluşturulması demekti. Üniversitemizin kuruluşunun ilk yıllarında kadroların oluşması, yeni programların açılması ve uluslararası işbirliklerinin hayata geçirilmesinde yoğun bir mesai harcadık. Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden devraldığımız aktif olan bir fakülte ile yüksekokula yenileri eklemenin, bir üniversite olabilmenin gerekliliklerini yerine getirmenin ne kadar zor olduğu bilinen bir husustur. Bir üniversite olabilme noktasında önemli bir yol katettiğimizi düşünüyorum. Üniversitemiz 2017 yılı itibarıyla hem fiziki altyapısını hem de akademik yapılanmasını büyük oranda tamamlayarak saygınlığı her geçen gün daha da artan bir üniversite konumuna geldi. Sekiz yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz işler birçok üniversitenin 20 yıla yakın sürede gerçekleştirebildiği işlerdir. Üniversitemizin bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üniversitemizin bültenlerinde ve daha önceki yaptığımız açıklamalarda öğrenci ve personel sayımızdaki artış ile fiziki ve akademik gelişmemizi her aşamada sizlere anlatmaya çalıştık. Göreve geldiğimizde bir üniversiteye yakışan standartlarda fiziki ortam oluşturmamız gerekiyordu. Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden devraldığımız Ağdacı Kampüsü bir üniversiteden ziyade bir fakültenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikteydi. Ayrıca mevcut binalar, kampüs içindeki yollar yıpranmış haldeydi. Mevcut kampüs açmayı planladığımız yeni fakülteler için de yetersiz bir alana sahipti. Bu durum yeni bir kampüs alanının gerekliliğini ortaya koydu. Gerçekleştirdiğimiz yer arayışından sonra Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Bartın Valiliği, Bartın Belediyesi ve Üniversitemiz yetkililerinden oluşan kurul tarafından Kutlubeyyazıcılar köyünde bulunan alan üniversite kampüs alanı olarak belirlenerek Bartın Üniversitesi'ne tahsis edildi. Kurulduğumuz günden bugüne akademik niteliğin gelişmesi için yoğun çaba sarf ettiniz. Öğretim elemanlarımızın proje ve yayın sayısı bakımından üniversiteler arasındaki sıralamada başarılı bir yeriniz olduğu birçok kuruluş tarafından da belgelendi. Bu başarıyı kuruluş sürecinden kaynaklanan fiziki olumsuzluklar içerisinde gerçekleştirdiğiniz. Üniversitemizde akademik kültürün oluşturulmasında ve yeni bölümlerin açılmasında her birinizin ayrı bir emeği var. Üniversitelerin niteliğini artıran ülkemizi geleceğe taşıyan ürettikleri bilgidir. Toplumun yaşam kalitesini artırmak, ülkenin sürdürülebilir gelişmesine katkı sağlamak için yüksek düzeyde bilgi üretimi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada öncelikleriniz arasında yer almalıdır. Gösterdiğiniz bu başarıyı devam ettireceğinizi inanıyorum gerçekleştirdiğiniz bu çabalardan ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Üniversitemizin değerli idari personeli, göreve geldiğimde 'Gün 24 saattir. Ben sizden 48 saat bilinciyle çalışmanızı istiyorum' demiştim. O günden bugüne daire başkanlarımızdan işe yeni başlayan çalışanımıza kadar birçoğunuz mesai saatleri ile sınırlı olmayan bir fedakarlık gösterdiniz. Bu gayretler olmasaydı bu noktaya erişmemiz mümkün değildi. İçinizde çalışma hayatının başlangıcında olup ileride önemli görevlere gelebilecek nitelikte pek çok personelimiz var. Çalışma hayatınızda sizleri değerli yapan şeyin çalışkanlığınız kadar kişiliğiniz ve dürüstlüğünüz olduğunu da unutmadan bütün gücümüzle milletimizin hizmetinde olmaya devam ediniz. Değerli öğrencilerim, üniversitemizi tercih ederek ülkemizin farklı bölgelerinden şehrimize geldiniz. Sizlerin konforlu bir ortamda öğrenim görebilmesi için elimizdeki imkanları mümkün olduğunca kullandık. Ders dışı zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz sağlık ve spor alanları oluşturduk. Kutlubey Kampüsündeki rekreasyon alanının projesi ise tamamlandı. Önümüzdeki yıl bu alanların hizmetinize sunulacağını umuyorum. Konferans salonumuzda neredeyse her gün gerçekleştirdiğimiz bilimsel etkinliklerimize katıldınız. Dersleriniz dışında gerçekleştirilen her etkinlikte aldığınız bilgi, kültür dünyanızın zenginleşmesini ve daha geniş ufuklara bakmanızı sağlayacaktır. İleride sizleri ülkemizin önemli kademelerinde gördüğümde gurur duyacağımı bilmenizi isterim. Milli ve manevi değerlerine bağlı, ülke sevdalısı gençler olarak ülkemizi güzel yarınlara taşıyacağınıza inancım sonsuzdur. Değerli Bartınlı Hemşehrilerim, 2008'de göreve geldiğimde 'Ben Ispartalıyım. Akademik hayatım Ankara'da geçti. Fakat şu anda Bartınlıyım' demiştim. O gün bir çoğunuz Rektörlüğü ziyaret ederek beni iyi dileklerle karşıladınız. Bizleri bağrınıza bastınız. Şahsım adına sizleri tanımaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Üniversitemizin kurulduğu günden bugüne kadar şehrimizde gözle görülür bir değişim yaşandığı aşikardır. Türkiye'nin dört bir yanından eğitim almak için şehrimize gelen gençler ailelerinin tüm Bartınlara emanetidir. Bu gençlerimize daima yardımcı olalım ve onların eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamaları için elimizden geleni yapmaya devam edelim.



Üniversitemiz Senatosu ile diğer akademik ve idari kurullarımızda görev alan arkadaşlarımıza, bütün öğretim elemanlarımıza ve Genel Sekreterimiz, Daire Başkanlarımız ile her kademedeki idari personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni dönem rektörlük görevini devralacak arkadaşım Prof. Dr Orhan Uzun'a şimdiden başarılar diliyorum. Sizlerle güzel zamanlarda güzel işler yaptık bundan sonraki hayatınızda üniversitemiz mensuplarına, ilimizin değerli yöneticilerine ve Bartınlı hemşehrilerime sağlık, iyilik, kolaylık ve güzellikler temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum." - BARTIN