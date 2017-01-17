Kuru Yük Gemisinde Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

Maltepe Sahili'nde demirli kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü.



Maltepe Dragos Sahili'nde demirli "Nazım İmamoğlu" adlı 66 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki kuru yük gemisinin yaşam mahallinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Gemi çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Maltepe ve Kartal itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Gemide hasar oluşturan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.