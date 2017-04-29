Kuru Üzümde İhracat Yüzde 40 Arttı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sofralık ve kuru üzümde kalıntı ve ihracat sorunlarının ele alındığı toplantıda konuşan Ege Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Almış, kuru üzümde ihracatın yüzde 40 arttığını söyledi.



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen toplantıda sofralık ve kuru üzümde kalıntı ve ihracat sorunları ele alındı. Alaşehir Ticaret Borsası tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu amfisinde gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım, Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Mustafa Seyhan, Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, üreticiler, zirai ilaç bayileri ve ziraatçılar katıldı.



Modaratörlüğü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındişli'nin yaptığı toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Yıldırım, üreticilerin girdi maliyetlerinin artması ve ürünün pazar fiyatındaki düşüşle ilgili sıkıntılarının bulunduğunu belirterek, "Özellikle dövizde yaşanan dalgalanmalar zirai ilaç, gübre gibi girdi maliyetlerini yüzde 25-30 dolaylarında artırmıştır. Ülkemizin ihracatında fındık ve kur üzüm en yüksek döviz girdisi sağlayan ürünlerdir. İkisininde ortak özelliği iklime bağlı olarak arz fazlası verebilmektedir. Bu yıl iklim koşullarına bağlı olarak, geçen yılki rekoltemiz olan 300 bin tonu geçebilecek gibi görünüyor. Bu da bir miktar ürünün gelecek yıla devretmesi demektir. Dolayısıyla fiyatın olumsuz etkilenme ihtimali var. Bu nedenle Rusya ile ihracat sorunumuzu çözmemiz gerekiyor. Aksi taktirde devlet fındıkta yapılan uygulamayı kuru üzümde de yapması gerekebilir. Çünkü bu günlerde maalesef kuru üzümün fiyatı bir doların altında, bu da neredeyse ürünün maliyeti. Üreticinin ekonomik durumu da hepimizin malumudur" dedi.



Kuru üzüm ihracatı yüzde 40 arttı



Toplantıda konuşan Ege Kuru Meyve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Almış ise Türkiye'de çekirdeksiz kuru üzümde ciddi bir ihracatın bulunduğunu belirterek, "Ülkemizde üretilen 300 bin ton çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 85-90'ı ihraç ediliyor. Bununda yüzde 80-85 gibi çok önemli bir kısmı Avrupa Birliği üyesi ülkelerine ihraç ediliyor. Sizlerin ürettiği kıymetli ürünleri ihraç ederek ülkemize her yıl yaklaşık 500 milyon dolar döviz kazandırmaktayız. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatımız, bir önceki sezonla kıyaslandığında, bugün itibariyle miktar bazında yüzde 40 artışla 185 bin tona, ihracat gelirimizin ise yüzde 4'lük artışla 285 milyon dolara geldiğini söylemek isterim. Sezonu, geçtiğimiz sezona göre yaklaşık yüzde 40'lık bir miktar artışı ile 280 bin tonluk ihracata karşılık 450 milyon dolarlık bir ihracat geliriyle tamamlamayı hedefliyoruz. Kuru üzümde iç tüketimin arttırılması da çok önemli. Ancak, ihracatımızın sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi de çok büyük önem taşımakta" diye konuştu.



Manisa, İzmir ve Denizli illerinde üzüm üretimi, işlemesi ve ticaretinden ciddi gelir sağlandığını söyleyen Almış, "Dış pazarlara ihracatta en önemli sorunu oluşturan zirai ilaç kalıntısı ile ihraç edilen partilerde çoklu pestisit tespit edilmesi ve Okratoksin-A gibi sorunlardır. Geçtiğimiz yıl Chlorpyrifos sorunu yaşadık. Sürece geç müdahil olmamız sonucunda ki burada Tarım Bakanlığımızın dahil olduğunu vurgulamak gerekir, ülkemiz en azından 100 milyon dolar ihracat gelirinden oldu" dedi. - MANİSA