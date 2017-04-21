Kuru Meyvede Hedef 1 Milyar 350 Milyon Dolar İhracat

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, kuru meyve ihracatına etki edebilecek ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek "İhraç ürünlerimizle birlikte 1 milyar 350 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandıracağız." dedi.



Celep, Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu'nda yapılan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 2016 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Celep, Türkiye'nin kuru meyve ihracatında lider ürün olan kuru üzümün ilk 4 buçuk aylık dönemde 285 milyon dolar ihracatının yapıldığını söyledi.



Birlik olarak 2017 yılındaki hedeflerinden bahseden Celep, "Kuru incirde 60 bin tonluk bir ihracata karşılık 220 milyon dolar, çekirdeksiz kuru üzümde, 280 bin tonluk ihracata karşılık 430 milyon dolarlık ve kuru kayısıda ise, 80 bin ton civarı bir ihracatla 260 milyon dolarlık bir ihracat gelirine ulaşmayı hedefliyoruz. Diğer ihraç ürünlerimizle birlikte 1 milyar 350 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandıracağız" diye konuştu.



Geçtiğimiz sezonda kuru üzüm rekoltesinin bir önceki sezona göre yüzde 60 fazla olmasının ve kuru üzümdeki "zehirli" ve "çok zehirli" olarak tanımlanan chlorpyrifos, etkili maddesinin AB tarafından yasaklanmasının ortalama ihraç fiyatının gerilemesine neden olduğunu kaydeden Celep, kuru üzüm ihracatının miktar bazında yüzde 40 artmasına karşın, değer bazında artış oranının yüzde 4'te kaldığına dikkati çekti.



Sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla 31 Mart-1 Nisan 2017'de 3. Kuru Meyve Çalıştayı düzenlediklerini hatırlatan Celep, şöyle devam etti:



"Kuru meyve ihraç ürünlerimizin ihracatına etki edebilecek ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz yıl chlorpyrifos sorunu ortaya çıkınca yaptığımız girişimler ve toplantılar sonucunda söz konusu etkili maddeyi içeren zirai ilaçlar Bakanlıkça yasaklanmış, üreticilerce kullanılmaması yönündeki girişimler ve çalışmalar da başarıyla sonuçlandırıldı."



Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz ise Ekonomi Bakanlığının sektörel tanıtım gruplarını kapatma kararı sonrasında, Kuru Meyve Tanıtım Grubu'nun (KMTG) faaliyetlerine son verildiğine işaret etti.



Son 5 yılda özellikle Uzakdoğu ülkelerine ürünlerin tanıtım ve ihracatını yaptıklarını kaydeden Öz, "Bugün Uzakdoğu ülkelerine ihracatımız önemli boyutlara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde kurulacak olan Türkiye Tanıtım Grubu'nun, tüm tanıtım gruplarını tek çatı altında toplayarak çalışmalarını sürdürmesini bekliyoruz, KMTG olarak başlattığımız tüm tanıtım çalışmalarının ileri taşımasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.