Kuru Meyveciler Geri Dönen Ürünlerin Yurda Girişine İzin İstiyor
Kuru meyve sektörü, dünyada ihracatta liderlik konumunu güçlendirmek için çeşitli nedenlerle yurtdışından geri gelen ihraç ürünlerinin ayniyat tespiti ile yurda sokulmasını, tekrar işlenerek ihraç edilmesini istiyor.
Kuru meyve sektörü, dünyada ihracatta liderlik konumunu güçlendirmek için çeşitli nedenlerle yurtdışından geri gelen ihraç ürünlerinin ayniyat tespiti ile yurda sokulmasını, tekrar işlenerek ihraç edilmesini istiyor. İhracatçıların kamudan beklentisi kendilerine güvenilmesi.
Kaynak: Dunya.com
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