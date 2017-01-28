Kuru Kayısıya 1 Haftada 5 Lira Zam

EDİRNE (İHA) – Edirne'de kuru kayısının kilogram fiyatı bir haftada 5 lira zamlandı.



Edirne'de kuru kayısının kilogram fiyatı 20 liradan 25 liraya yükseldi. En çok Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin ilgi gösteriği kuru kayısıya, fiyatının yükselmesi ve hava şartları nedeniyle talep azaldı.



Saraçlar Caddesi'nde kuruyemiş satan Hakan İnci, bir haftada kuru kayısının 5 lira zamlandığını belirterek, "Kuru kayısı bir haftada durduğu yerde zamlandı. Toptancılar fiyatı yükseltince biz de yükseltmek zorunda kaldık. Ama vatandaşlar fiyat yüksek geldiğinden fazla talep etmiyor. En çok Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler alıyordu kayısıyı hava şartlarından dolayı yaklaşık bir aydır onlar da gelmiyor. İşlerimiz kesat" dedi. - EDİRNE