Kuru Fasulyedeki Gümrük Vergisini Sıfırlama Kararına Eleştiri

BAKANLAR Kurulu'nun rekor artışları durdurmak için nohuttan sonra eylül ayına kadar kuru fasulyedeki gümrük vergilerini sıfırlama kararını eleştiren üreticiler, yerli kuru fasulyenin 15 liradan değil, 6 liradan satıldığını söyledi.



Fasulyede fiyat artışının olmadığını, kilosu 13-15 lira olan fasulyenin özel üretilen ispir fasulyesi olduğunu açıklayan Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, yerli üründe fiyatların normal olduğunu kaydetti. Yerli fasulyenin kilo fiyatın 5-6 TL olduğunu ifade eden Özdemir, "Çiftçinin fasulyeyi ekmesi için belli bir fiyatla satmayı garanti etmesi lazım. İthal kuru fasulyedeki vergilerin sıfırlanması kararında en büyük yanlışlık, bu sürecin fasulyenin ekim mevsimine denk gelmesidir. Çiftçi 1 aya kadar üretimdeki tercihi yaparak fasulye ekip ekmeyeceğine karar verecek. Böyle bir vergi sıfırlaması olduğunda sanki malını normal fiyatlarda satamayacağını düşünen çiftçi, ekimden vazgeçecektir. Mersin'de fasulyenin fiyatı toptanda 3.5 ile 4 TL arasındadır"dedi. YERLİ ÜRÜNÜ SIKINTIYA SOKACAK



Bakliyatçılar Sitesi esnaflarından Hayri Caner ise, fasulyede yüksek fiyat durumunun gerçek dışı olduğunu kaydederek, "Toptanda yerli ürünler 4-5 TL seviyesindedir. Perakende de ise fiyatlar 6 lira civarında. Şu an fasulyenin ekim zamanı, bu durum yerli ürünün ekilmesini azaltacaktır. Aksine uzun vadede fiyatların yükselmesine sebep olacaktır. Çiftçiyi zor durumda buracaktır bu durum. Bu stratejinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. 15 liralık rakamlar gerçek dışı" diye konuştu. - Mersin