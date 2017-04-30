Kurtuluş Yıl Dönümü Etkinlikleri

Muş Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü anısına "Bisikletini seç trafiğe geç" etkinliği düzenlendi.



Etkinliğe katılan yaklaşık 100 bisikletçi, Belediye Meydanı'ndan başlayarak Toprak Baba mesire alanına kadar olan 9 kilometrelik yolda pedal çevirdi.



Muş'un düşman işgalinden kurtarılmasının 100. yıl dönümü anısına farkındalık yaratmak istediklerini belirten Gençlik Meclisi Başkanı Deniz Koçmen, etkinlik kapsamında 100 fidanı da toprakla buluşturduklarını anımsattı.



Etkinliğe katılan üniversite ve lise öğrencileri ise ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, bu tür etkinliklerin sürekli yapılmasını istedi.