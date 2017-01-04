Kurtuluş Etkinlikleri Kapsamında Ortaokullar Arası Şiir Okuma Yarışması Yapıldı

Etkinlikler kapsamında düzenlenen şiir okuma yarışmasına toplam 19 okul katıldı. Yarışmaya öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Osmaniye şiirlerini okuyan yarışmacılar şiirleri okurken programa katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Dereceye giren okullar; 86,2 puanla Özel Bilge Atabey Ortaokulu öğrencisi Bir Çift Sözümüz Var Osmaniye'den isimli şiiriyle Özgür Sert birinci, 85.2 puanla Cebelibereket Ortaokulu öğrencisi 7 Ocak Yangını isimli şiiriyle Baturalp Güner ikinci, 82.6 puanla Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Osmaniyelim isimli şiiriyle Buse Evin ve 82.6 puanla Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Rahime Hatun isimli şiiriyle Esmanur Bozkurt üçüncü oldular.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Yetişen yeni neslimize, ülkemizin içinden geçtiği zor günlerde geleceğe yönelik olarak bir umut olabilmesi açısından geçmişten ders alabilmek, geleceği planlayabilmektir. Gelecekte dünyada müessir medeniyetler seviyesine yükselebilmek, milli ve manevi duygularla yetişen bir neslin oluşabilmesi adına yerel yönetim olarak bu tip etkinliklerle gençlerimize çocuklarımıza ve velilerimize ulaşarak Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunu hep birlikte yaşamak istedik. Bize vermiş olduğunuz katkı milli birlik ve beraberliğine hizmet etmesi amacıyla büyük önem taşımaktadır. Katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor saygılar sunuyorum." dedi.

Etkinlik ile ilgili konuşan Jüri Başkanı Mehmet Panavur; "ilgi ve alakanın oldukça yoğun olduğu bir yarışma yapacağız. Bu programda emeği geçen başta Belediye Başkanımız Kadir Kara olmak üzere tüm herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri 7 Ocak 2016 günü resmi törende verilecek.