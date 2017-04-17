Kurtulmuş: (Yüzde 85 Katılım) Vatandaşlarımızın Demokrasiye Sahiplenme Konusundaki Hassasiyetini...

- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un açıklaması Gazeteci detayları ANKARA - Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş: (Yüzde 85 Katılım) Vatandaşlarımızın Demokrasiye Sahiplenme Konusundaki Hassasiyetini...

- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un açıklaması
Gazeteci detayları ANKARA - Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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