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Kurtulmuş: "Uluslararası Camia Terörün Karşısında Çifte Standartlı Davranmayı Bırakmalıdır"

Kurtulmuş: "Uluslararası Camia Terörün Karşısında Çifte Standartlı Davranmayı Bırakmalıdır"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Kurtulmuş: 'Uluslararası Camia Terörün Karşısında Çifte Standartlı Davranmayı Bırakmalıdır'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

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Hükümet, Ankara, Terör, Numan kurtulmuş
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