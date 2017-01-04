Kurtulmuş: 'Terör Saldırılarının Her Birisini Büyük Resmin Bir Parçası Olarak Görmek...

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Medya-İş ve Anadolu Ajansı 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un konuşması Medya-İş ve Anadolu Ajansı 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi

ANKARA - Medya-İş ve Anadolu Ajansı 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, AA Konferans salonunda düzenlenen törenle imzalandı. Törene katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş konuşma yaptı.