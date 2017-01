Kurtulmuş: Terör Mağdurlarının Dininin Diyanetinin Hiç Bir Önemi Yoktur.

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası Reina'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Bu terör saldırısı karşısında çağrılarımızın bir kısmı da uluslar arası camiayadır. Terörden canı yanmış bir ülkenin mensupları olarak bir kez daha şunu söylemek herhalde hakkımızdır. Uluslararası camia terörün karşısında çifte standartlı davranmayı bırakmalıdır, terk etmelidir" ifadelerini kullandı.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası Reina'daki terör saldırısına yönelik açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un konuşmasında şu ifadeler yer aldı: "Milletimizin uyanık olmasını istirham ediyoruz. Milletimiz teröre karşı yekvücut olmak durumundadır. Beşiktaş saldırısında nasıl yekvücut olduysak, Kayseri saldırısında nasıl yekvücut olduysak, Ortaköy saldırısında da yekvücut olacağız. Bu hainlerin hepsini bir ve beraber oldukları aynı karanlık odalardan yönetilen birtakım köleler olduklarının bilinciyle teröre karşı hep beraber omuz omuza yan yana duracağız. Bu çerçevede milletimize bir kere daha gün birlik beraberlik günüdür diyorum. Bu terör saldırısı karşısında çağrılarımızın bir kısmı da uluslar arası camiayadır. Terörden canı yanmış bir ülkenin mensupları olarak bir kez daha şunu söylemek herhalde hakkımızdır. Uluslararası camia terörün karşısında çifte standartlı davranmayı bırakmalıdır. Terk etmelidir. Her terör saldırısından sonra timsahın gözyaşları mesafesindeki bir takım taziye dileklerinin hiç bir anlam ifade etmediğini bir kere daha söylemek isterim. Terör örgütlerinin bu kadar büyük silah destekleri, istihbarat destekleri, lojistik destekleri, siyasi destekleri almaya devem ettiği sürece değil Türkiye dünyanın hiç bir ülkesi terör saldırılarından korunmuş olmayacaktır. Eğer samimiysek, terörün dünyadan bir küresel tehdit olmaktan çıkmasını istiyorsak gelin, uluslar arası camianın bütün güçleri bütün ülkeler, hep beraber olalım. Hep beraber teröre karşı bütün terör örgütlerini bir vekalet savaşının aracı olmaktan vazgeçerek bir kenara bırakalım. Terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele verelim. Bu Türkiye olarak son derece zorunlu olan bir çağrımızdır. Bütün dünyaya yaptığımız bir çağrımızdır. Gelin insanlık cephesinde ortak bir cephede buluşalım. Ama, fakat, şöyle böyle demeden, terörün türlerini ayırmadan. Terör örgütlerini tasnif etmeden bütün dünyada ahlaktan, insanlıktan, insan onurundan yana olanlar insanlık cephesinde buluşalım. Bunun karşısında olan bu vahşilere, canilere bu terörist çetelere ve arkasındaki karanlık akıllara karşı mücadelemizi sürdürelim."



"TÜRKİYE ÇEVRESİNDEKİ BÜTÜN BU SORUNLARI BİRER BİRER ÇÖZECEK "



Numan Kurtulmuş, 2017'de yapacağımız çok sayıda iş var dedi. Kurtulmuş'un konuşmasında, "bunlardan 4 tanesini kamuoyuna bir kere daha hatırlatmayı vazife telakki ederim. Bunlardan 1. si Türkiye 2017 yılında da terör örgütlerinin tamamıyla hiç bir ayrım gözetmeksizin eş zamanlı bir mücadeleyi sürdürecektir. İçerde ve dışarda nerede hangi kapasite ile mücadele edeceğimizi biliyoruz. Hangi örgütle hangi yöntemle mücadele edeceğimiz de gayet iyi biliyoruz. Dışardaki mücadelemizde Türkiye'nin ulusal güvenliğinin bir parçası haline gelmiş olan Fırat Kalkanı Operasyonu vasıtasıyla da sürdürülecektir. 2. si Türkiye Suriye başta olmak üzere son zamanlarda ortaya Ortadoğu'daki yeni barış insiyatiflerini geliştirmeye devam edecektir. Zaten bu saldırıların bir kısmı da Türkiye'nin Ortadoğu'daki yeni barış insiyatiflerini kullanmasına mani olmak isteyenlerinde bu işin içinde olduğunu tahmin ediyoruz. Rusya ile yapılan görüşmelerle uçak krizi nedeniyle neredeyse kopma noktasına gelmiş olan Türkiye Rusya ilişkileri hem tamir edildi, başta Halep olmak üzere Suriye genelinde bir barış planı uygulanmaya konulmaya başlandı. Kopma noktasına gelmiş Türkiye Irak ilişkileri yeniden başlatılmıştır. Perşembe, cuma günleri Sayın Başbakanımız Irak'a resmi bir ziyarette bulunacak. 2 ülke arasındaki meseleler, Irak'ta teröre karşı ortak mücadele bu mücadele kapsamında da Irak'ın geleceğinin nasıl olması gerektiği ele alınacaktır. Irak'ta da yeni bir barış perspektifi kapıdadır. Türkiye çevresindeki bütün bu sorunları birer birer çözecek "ifadeleri yer aldı.



"MECLİS GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANARAK MİLLETİMİZİN REYİNE MÜRACAT EDİLECEKTİR"



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye ekonomisinin üretim gücünü artıracak tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Kurtulmuş, "Türkiye ekonomisinin her türlü saldırılara, bir takım provokasyonlara rağmen güçlenerek yoluna devam etmesini sağlamamızdır. Bu tedbirlerin uygulanmasında gerekli olan adımlar da atılıyor. Eğer varsa yeni adımlarda atılacak. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere bu memlekette üretime katkıda bulunan her vatandaşımıza devlet olarak üzerimize düşen sorumlulukla destek olmayı sürdüreceğiz. 2017 yılının 4. temel meselesi ise Türkiye'de anayasal reform sürecinin önemli bir adımı olan Cumhurbaşkanlığı meselesinin Meclis'e getirilmesi, Bu hafta içerisinde inşallah Meclis'te komisyondan geçmiş olan Anayasa Teklifi Meclis'e gelecek oylama süreci başlayacak. En kısa zamanda Meclis görüşmeleri tamamlanarak milletimizin reyine bu iş için müracaat edilecektir" diye konuştu.



"SONRAKİ SÜREÇTEDE HIZLA KİMLİK TESPİTİNİN YAPILMASINA GİDİLECEKTİR"



Numan Kurtulmuş," Soruşturmada gelinen son nokta nedir? Bu saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği tespit edildi mi? 8 kişinin göz altında olduğuna ilişkin haberler var. Aralarında bu isim var mıdır?"sorusunu şöyle yanıtladı: "8 tabi çok zor bir soruşturma diğer soruşturmalarda zor ama bu özellikle çok titizlikle sürdürülmesi gereken bir soruşturma bir kelime dahi fazla verilecek bir soruşturma değildir. 8 kişi göz altındadır. Teröristle ilgili parmak uçları ve eşkaliyle ilgili verilere ulaşılmıştır. Bundan sonraki süreçte de hızla kimlik tespitinin yapılmasına gidilecektir. Ümit ediyoruz ki sadece terörist değil, varsa başka bağlantıları o anda içerde yada dışarda destek vermiş insanlar varsa onlar ve arkalarındaki güçleri de ortaya çıkarmamız mümkün olur. "



"OHAL GEREKTİĞİ KADAR DEVAM EDECEKTİR"



Gazetecilerin "19 Ocak'ta Olağanüstü hal tamamlanıyor. Bugünkü Bakanlar Kurulu'nda OHAL'in uzatılmasına dair değerlendirmeler oldu mu? OHAL uzatılacaksa olası bir referandum göz önüne alınarak mı takvim belirlenecek, yeni Kanun Hükmünde Kararname'lere dair bir çalışma söz konusu mudur?"sorusuna Kurtulmuş'un verdiği yanıt şu şekilde:"Yeni Kanun Hükmünde Kararname hazırlıklarımız sürüyor. Büyük bir kısmı tamamlandı son rötuşlar yapılıyor. OHAL laf olsun diye çıkarılmış bir karar değildir. İhtiyaca binaen çıkarılmıştır. Türkiye'nin bu kadar çok terör saldırılarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, OHAL gerektiği kadar devam edecektir."



"PROVAKATİF OLARAK KULLANILAN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI TAKİP EDİYORUZ"



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Yılbaşı kutlamaları üzerinden, sosyal medya üzerinden bazı mesajlar verildi. Bu saldırının övüldüğü bazı mesajlara da şahit olduk. Sosyal medya ile ilgili bir düzenleme olacak mı?"sorusunu şu şekilde cevapladı:"Sosyal medya büyük bir nimettir. Sosyal medyanın milli menfaatlerimiz, kardeşliğimiz, beraberliğimiz Türkiye'nin geleceğini daha iyi yapabilmek için kullanabileceğimiz bir alan olarak görmemiz lazım. Provakatif olarak kullanılan bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyoruz. Takip etmeye de devam edeceğiz. Burası dingonun ahırı değildir. 3 5 tane sosyal medya trolü bu memleketin arasına fitne fesat soksun diye de onlara seyirci kalacak değiliz. Bundan da alınanlar olursa alınmaya devam etsinler. 347 sosyal medya hesabı son derece söylediğiniz çerçevede milletin arasına düşmanlık tohumları ekecek çerçevede görüldüğü için bunlar hakkında soruşturma başlatıldı. 92 kişi hakkında da işlem yapılarak gerekli yerlere çıkarıldılar. Terör örgütlerine destek sağlayan sosyal medya hesaplarının kapatılması konusunda önemli adımlar attık.