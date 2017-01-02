Kurtulmuş: Terör Mağdurlarının Dininin Diyanetinin Hiç Bir Önemi Yoktur.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası Reina'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı." Numan Kurtulmuş konuşmasında,"Bu ha bir eğlence yerinde yapılmış, ha bir ibadethanede yapılmış, ha bir eğitim yuvasında yapılmış, ha bir fabrikada işyerinde yapılmış, ya da çarşıda pazarda yapılmış hiç bir farkı yoktur. Terör mağdurlarının da dininin diyanetinin hiç bir önemi yoktur. Hepsi masum insanlardır ve hepsinin hayatı kutsaldır. Bu kutsal hayatlara kastetmiş olanları bir kere daha lanetliyoruz. Elleri kırılsın" ifadelerini kullandı.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası Reina'daki terör saldırısına yönelik açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş'un konuşmasında şu ifadeler yer aldı: "Bütün kararlılığımızla bu olayı kınıyoruz. Bu terör saldırılarına karşı teslim olmayacağımızı da bir kere daha ifade ediyoruz. Bir kısmı vatandaşımız bir kısmı da misafirimiz olan o akşam o eğlence mekanında bulunurken bu hain alçak korkak saldırıyla hayatlarını kaybeden insanlar için bir kere daha taziyelerimizi ifade ediyoruz. Bu hain saldırı Türkiye'nin son zamanlarda karşı karşıya kaldığı hain saldırılardan bir yenisidir. Niteliği itibariyle önceki saldırılardan da önemli derecede farklılıklar arz etmektedir. Bu saldırının mahiyeti itibariyle bu saldırının mahiyetini anlamamız, ve iyi cevap verebilmemiz bakımından saldırının 3 önemli noktadaki özelliklerine dikkat çekmek isterim. 2016 Türkiye, bölgemiz için zor bir yıl oldu. Terör örgütleri eş zamanlı olarak perde arkalarındaki stratejik ittifaklarını da kullanarak 2016 yılında Türkiye'ye karşı çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdiler. 2017 geliyor, inşallah güzel günler gelecek. Türkiye 2017'yi daha güzel geçirecek diye ümit ve temenni ettiğimiz bir anda bu hain saldırıyı yaparak şu mesajı vermek istiyorlar. 2017'de de Türkiye'nin başına bela olmaya devem edeceğiz. Biz de onlara diyoruz ki 2017'de nerede olursanız olun inlerinize gireceğiz ve terör örgütlerinin hiç biri arasında bir fark gözetmeksizin hepsini milletimizin desteğiyle elimizdeki bütün milli kapasitemizle hepsini diz çöktüreceğiz hepsine gerekli cevabı vereceğiz. 1. mesajları budur."



"TÜRKİYE'NİN SINIR DIŞI OPERASYONLARINA VERİLEN BİR MESAJDIR"



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Sınır dışı operasyonlarının devam edeceğini açıkladı. Kurtulmuş," 2. mesajları Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına verilen bir mesajdır. Özellikle Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde başarılı bir şekilde Suriye'de yürütülmekte olan operasyonlar hem terör örgütlerini, hem terör örgütlerini taşeron olarak kullananları rahatsız ettiği anlaşılıyor. Doğrudan doğruya özellikle son zamanlardaki sahadaki başarıları hazmedemeyen güçlerin bu terör eylemlerini yönlendirdiği anlaşılıyor. Dolayısıyla şunu bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Hangi planı yaparsanız yapın, Türkiye terörü karşı hem sınır içerisinde, hem sınır dışarısında her türlü tedbiri almaya muktedirdir. Sınır dışında operasyonlarını da terör örgütlerinden Türkiye'ye karşı hiç bir zarar gelmeyecek noktaya gelinene kadar sürdürmekte kararlıdır. Cerablus, El Bab, Menbiç nereye kadar giderse bütün bu terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmaktan çıkarıldığı noktaya kadar, kararlılıkla sınır dışı operasyonlarımızı, Fırat Kalkanı Operasyonumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



"TÜRKİYE'DE HALKIN ARASINI AÇMAYA GAYRET EDİYORLAR"



Numan Kurtulmuş, "Bu ha bir eğlence yerinde yapılmış, ha bir ibadethanede yapılmış, ha bir eğitim yuvasında yapılmış, ha bir fabrikada işyerinde yapılmış, ya da çarşıda pazarda yapılmış hiç bir farkı yoktur" dedi. Kurtulmuş konuşmasını şöyle sürdürdü:"3. mesele ise bu terör eylemi ile birlikte maalesef Türkiye'de halkımız arasında hayat tarzları üzerinden, inanç farklılıkları üzerinden mezhepler üzerinden bir takım ayrışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar. Bir kısmı da sosyal medya üzerinden yapılan bu tür şuursuz dengesiz, bir takım propagandalarla da Türkiye'de halkın arasını açmaya gayret ediyorlar. Hiç boşuna heveslenmesinler. Bu milletin tamamına yakını bu konuda son derece şuurludur, son derece tecrübelidir. Terörün dininin, imanının, aklının ve vicdanının olmadığını bilir, terör örgütleri kime saldırırsa saldırsın, hangi amaçla saldırırsa saldırsın, aslında saldırılanın insanlık olduğunun, Müslümanlık olduğunun ve bu toprakların birikiminin olduğunun farkındadır. O akşam o saldırıyı yapanların ve arkasındaki güçlerin herhangi bir dini motivasyona sahip örgütü işaret ediyor olması bu meselenin Müslümanlıkla bir ilgisi olduğu anlamına asla gelmez. Müslümanlık adı üstünde barış dinidir. Bırakın herhangi bir insana şuçsuz hiç bir şekilde günahı olmayan masum 39 cana kastetmeyi savaş meydanlarında dahi kendisiyle savaşmayan insanlara karşı hiç bir şekilde savaşmaz. Bu ha bir eğlence yerinde yapılmış, ha bir ibadethanede yapılmış, ha bir eğitim yuvasında yapılmış, ha bir fabrikada işyerinde yapılmış, ya da çarşıda pazarda yapılmış hiç bir farkı yoktur. Terör mağdurlarının da dininin diyanetinin hiç bir önemi yoktur. Hepsi masum insanlardır ve hepsinin hayatı kutsaldır. Bu kutsal hayatlara kastetmiş olanları bir kere daha lanetliyoruz. Elleri kırılsın. "