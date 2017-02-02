Kurtulmuş'tan Şehit Ailesine Taziye Ziyareti

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı ile birlikte şehit Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın ailesini ziyaret etti. Şehidin Ordu'nun Fatsa ilçesi Bahçeler Mahallesi'ndeki evini ziyaret eden Kurtulmuş, şehidin babası Ahmet Ali Çalışkancı'ya başsağlığı diledi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okuyan Kurtulmuş, daha sonra Ordu'daki programı için Fatsa'dan ayrıldı.



(Ahmet Altay /İHA) - ORDU