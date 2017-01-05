Kurtulmuş'tan Anadolu Yayıncılar Derneğine Ziyaret

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneğini ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Burhan ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.



Kurtulmuş, derneğin Altındağ Hamamarkası'nda bulunan merkezi ve KON TV Ankara bürosunu ziyaret etti.



Dernek binasını gezen Kurtulmuş, Burhan ve dernek üyelerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Kurtulmuş'a ziyaretinde Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de eşlik etti.



Muhsin Yazıcoğlu'nun kabrinde dua



Dernek binasından Hamamönü'ne geçen Kurtulmuş, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun, Tacettin Sultan Camisi'nin bahçesinde yer alan kabrini ziyaret etti.



Kurtulmuş, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.



Hamamönü'ndeki vatandaşlarla sohbet de eden Kurtulmuş, çevre düzenlemeleri konusunda Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki'den bilgi aldı.