Kurtulmuş, Suudi Arabistan Büyükelçisi El-Hireyci'yi Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ne atanan Velid Abdülkerim el-Hireyci'yi kabul etti.

Kurtulmuş, Suudi Arabistan Büyükelçisi El-Hireyci'yi Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği'ne atanan Velid Abdülkerim el-Hireyci'yi kabul etti.

Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, büyükelçi el-Hireyci'ye görevinde başarı diledi.

Türkiye-Suudi Arabistan Karma Ekonomik Komisyonu Eş Başkanı da olan Kurtulmuş, görüşmede iki ülkenin her alandaki iş birliğine verdiği öneme vurgu yaptı.

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