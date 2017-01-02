Kurtulmuş: "Sadece Üç Beş Baldırı Çıplak Militanla Uğraşmıyoruz"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin sadece sahada görülen üç beş baldırı çıplak militanla uğraşmadığını, arkalarındaki sofistike mekanizma ile mücadele ettiğini belirtti. Kurtulmuş, terör saldırıları sonrasında sosyal medya üzerinden yapılan propagandalara dikkat çekerek, sosyal medyada terör örgütlerine ve amaçlarına destek olanların ayaklarını denk almasını söyledi.



Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında terör saldırıları sonrasında sosyal medyada yapılan propagandalara dikkat çeken Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Üç beş tane sosyal medya trolü bu memleketin arasına fitne fesat soksun diye onlara seyirci kalacak değiliz" dedi. "PKK'nın, TAK'ın, DEAŞ'ın ve diğer terör örgütlerinin istedikleri şekilde sosyal medyayı kullanan, içeriden ve dışarıdan yönetilen medya hesapları ile ilgili olarak sosyal medya servis sağlayıcıları ile çok yakın bir diyalog geliştirdik" diyen Kurtulmuş, yapılan işbirliği sayesinde de terör örgütlerine destek sağlayan sosyal medya hesaplarının kapatılması konusunda önemli adımlar atıldığını söyledi.



"OHAL gerektiği kadar devam edecektir"



OHAL sürecine ilişkin Bakanlar Kurulunda herhangi bir değerlendirme yapılmadığını belirten Kurtulmuş, yeni KHK'lar ile ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Kurtulmuş, "OHAL laf olsun diye çıkartılmış bir karar değildir. İhtiyaca binaen çıkartılmıştır. Türkiye'nin bu kadar terör saldırıları ile karşı karşıya olduğu bir dönemde FETÖ'nün devlete sızma teşebbüslerinin bertaraf edilmesi zorunlulukları da göz önünde bulundurulursa OHAL gerektiği kadar devam edecektir. Bizde isteriz ki OHAL yarın sabah kalksın. Bunlar bugünkü Bakanlar Kuruluna gelmedi" dedi.



"Sahada gördüğünüz üç beş tane baldırı çıplak militanla uğraşmıyorsunuz"



İstanbul saldırısında hayatını kaybedenlerin sivil şehit sayılması konusunun Bakanlar Kurulu gündemine gelmediğini belirten Kurtulmuş, "Bu terör saldırıları ile ilgili bir yasa var. Bu konu gündeme gelmedi, gündeme gelirse gerekirse tartışılır" diye konuştu.



Bakanlar Kurulunda yapılan güvenlik sunumunda son zamanlarda önlenen 248'e yakın saldırıdan bahsedildiğini kaydeden Kurtulmuş, "Çok sayıda saldırıyı önlüyorsunuz ama önleyemediğiniz zaman ortaya son derece vahim bir tablo çıkıyor. Güvenlik kuvvetlerimiz sadece terör saldırısı sonrasında değil, her gün 'acaba bundan sonra terör örgütleri nereden nasıl saldırır' diyerek güvenlik parametrelerini gözden geçiriyorlar. Zor bir süreç, titizlikle çalışılıyor. Sonuç itibariyle de bu terör örgütlerine karşı üstün gelmek için elimizden gelen her türlü gücü ortaya koyuyoruz" dedi.



Yapılan terör saldırılarının farklılıklarına işaret eden Kurtulmuş, "Bütün işi bu olan yüzlerce arkadaşımız sabahtan akşama kadar bütün mesailerini veriyorlar. En küçük bir açık vermemek için gayret sarf ediyorlar. Biz bazı şeyleri söylerken laf olsun diye söylemiyoruz. Terör örgütlerinin arkasında bulunanlar, bunlara destek verenler, lojistik destek verenler, istihbarat sağlayanlar, silah verenler bir hafta terör örgütlerinin arkasında durmasınlar dünyadaki bütün terör örgütleri çöker. DEAŞ'ı da, PKK'yı da bunun içine koyuyorum. Sahada gördüğünüz üç beş tane baldırı çıplak militanla uğraşmıyorsunuz, bunların arkasındaki son derece süzme, sofistike bir mekanizma ile mücadele ediyorsunuz. Yeri geldiği zaman dost gibi görünüyor, yeri geldiği zaman teröre karşı sizden daha fazla ahkam kesiyor ama bakıyorsunuz ki bir takım destekleri bu örgütlere veriyor. Gelin bu çifte standartlı davranışı bir tarafa bırakalım. Bizim canımız yanıyor, biz istemez miydik 2017'ye şen şakrak girmeyi. 2016'daki karanlık tabloları geride bırakmış olarak neşe ile 2017'ye girmek bu milletin hakkı değil miydi. Herkes samimi olsun, aklını başına toplasın. Hiç kimse terör örgütlerine destek vermek gibi bir yanlışın içinde olmasın ve teröre karşı uluslararası camia ortak bir şekilde mücadele etme becerisini ortaya koysun" şeklinde konuştu.



"Üç beş tane sosyal medya trolü bu memleketin arasına fitne fesat soksun diye onlara seyirci kalacak değiliz"



İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin sosyal medya üzerinde yapılan propagandaların sorulması üzerine Kurtulmuş, daha önceki konuşmasında söylediği ve bazılarının yanlış anladığı "Sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. Sosyal medyada terör örgütlerine destek olan, terör örgütlerinin ortaya koymaya çalıştığı amaçlara destek olanlar ayaklarını denk alsınlar" sözünü hatırlatarak, "Ne kadar haklı olduğumu Ortaköy saldırısından sonra gördük" dedi.



Sosyal medyanın büyük bir nimet olduğunu kaydeden Kurulmuş, "Sosyal medyanın milli menfaatlerimiz, kardeşliğimiz, beraberliğimiz, Türkiye'nin geleceğini daha iyi yapabilmek için kullanabileceğimiz bir alan olarak görmemiz lazım. Beyler oturdukları masaların üzerinden tehdit ediyor, hayat tarzı üzerinden bir şeyler söylüyor. DEAŞ'ta tam bunu istiyor zaten. Bununla ilgili olarak provokatif olarak kullanılan bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyoruz. Burası Dingo'nun ahırı değildir. Bu aziz vatanı biz yolda bulmadık. Üç beş tane sosyal medya trolü bu memleketin arasına fitne fesat soksun diye onlara seyirci kalacak değiliz. Bundan da alınan olursa alınmaya devam etsinler" ifadelerini kullandı.



Kurtulmuş, Beşiktaş, Kayseri, Ortaköy saldırıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerinde tahkikatların yapıldığını, 347 sosyal medya hesabının, milletin arasına düşmanlık tohumları ekecek çerçevede görüldüğü için soruşturma başlatıldığını, 92 kişi hakkında da işlem yapılarak gerekli yerlere çıkartıldıklarını belirtti. Kurtulmuş, "Bu süreçlerde PKK'nın, TAK'ın, DEAŞ'ın ve diğer terör örgütlerinin istedikleri şekilde sosyal medyayı kullanan, içeriden ve dışarıdan yönetilen medya hesapları ile ilgili olarak sosyal medya servis sağlayıcıları ile çok yakın bir diyalog geliştirdik. Onlarla yapılan işbirliği sayesinde de terör örgütlerine destek sağlayan sosyal medya hesaplarının kapatılması konusunda önemli adımlar attık. Çok sayıda trol, sosyal medya fenomeni kasıtlı olarak bu alanı köpürtmekte, burada düşmanlıkların önünü açacak işler yapmaktadır. Bunları takip ediyoruz, yapanlardan da mahkemeler hesap soracaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA