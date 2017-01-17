Kurtulmuş, RTÜK Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya ve kurul üyeleriyle bir araya geldi.



Kurtulmuş'un başkanlığında, RTÜK binasında gerçekleşen toplantıda, yayın kuruluşlarının denetimi konusunda daha etkili bir mekanizmanın oluşturulmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.