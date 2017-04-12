Kurtulmuş, Omü Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesini Ziyaret Etti

-Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un fakülte ziyareti

-Kurtulmuş'un dekan ile sohbeti

-Fakülte önünde toplu fotoğraf çekimi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Samsun'da

SAMSUN - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alifuat Başgil Hukuk Fakültesi'ni ziyaret etti.