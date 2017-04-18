Kurtulmuş - Ohal'in 3 Ay Uzatılması Kararı Alındı

-Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş - Ohal'in 3 Ay Uzatılması Kararı Alındı

-Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş: "Bakanlar Kurulu toplantımızda, MGK'nın tavsiye kararı ele alınarak, 19 Nisan 2017 saat 01.00'den itibaren olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin, TBMM'ye konunun arz edilmesi yazısı kaleme alındı."

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