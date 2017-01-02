Kurtulmuş: "Ohal Gerektiği Kadar Devam Edecektir"

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: "OHAL, laf olsun diye çıkarılmış bir karar değildir. İhtiyaca binaen çıkarılmıştır. Türkiye'nin bu kadar çok terör saldırılarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde, özellikle FETÖ'nün devlete sızma teşebbüslerinin bertaraf edilmesi zorunlulukları da göz önünde bulundurulursa, OHAL gerektiği kadar devam edecektir. Biz de isteriz ki yarın sabah OHAL kalksın."



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: "Yeni Kanun Hükmünde Kararname hazırlıklarımız devam ediyor, büyük bir kısmı tamamlandı, son rotüşlar yapılıyor. En kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır."