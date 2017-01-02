GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.
Kurtulmuş: "Kopma Noktasına Gelmiş Olan Türkiye-Irak Ilişkileri Yeniden Başlatılmıştır"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads