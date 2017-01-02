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Kurtulmuş: "Kopma Noktasına Gelmiş Olan Türkiye-Irak Ilişkileri Yeniden Başlatılmıştır"

Kurtulmuş: "Kopma Noktasına Gelmiş Olan Türkiye-Irak Ilişkileri Yeniden Başlatılmıştır"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Kurtulmuş: 'Kopma Noktasına Gelmiş Olan Türkiye-Irak Ilişkileri Yeniden Başlatılmıştır'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

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