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"Basın Özgürlüğü ve Sınırları"
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un gelişi ve katılımcılardan detaylar
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Keçiören'deki Estergon Kalesi'nde düzenlenen "Basın Özgürlüğü ve Sınırları" konulu programda gençlerle bir araya geldi ve onlara hitap etti.
Kurtulmuş: 'Kim Çelme Takmaya Çalışırsa Uzatılan O Ayakları Kırıp Yolumuza Devam Edeceğiz'
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : "Basın Özgürlüğü ve Sınırları" Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un gelişi ve katılımcılardan detaylar Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Keçiören'deki...
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