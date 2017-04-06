Kurtulmuş da 'Hayır' Standını Ziyaret Etti

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Pendik Meydanı'nda kurulan CHP'nin 'hayır' standını ziyaret etti. Kurtulmuş, "Herkes söyleyeceğini söyleyecek, birbirine hakaret etmeden, ötekileştirmeden, birbirini şeytanlaştırmadan devam edecek ve kararı millet verecek. Milletimiz ne karar verirse başımız gözümüz üstünedir. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.