Kurtulmuş, Çankırı Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi'ni Ziyaret Etti

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çankırı Belediyesi ve kentin bazı tarihi mekanlarını ziyaret etti.



Kurtulmuş, Kurşunlu ilçesindeki mitingin ardından ilk olarak Tarihi Çamaşırhane'yi ziyaret etti.



Daha sonra Çankırı Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırmaları Merkezi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, araştırma merkezi arşivinde bulunan Çankırı, Kastamonu ve Sinop'u fetheden kumandan Karatekin Bey'in komutanlarından Billur Bey'e ait 900 yıllık aba ve takkeyi inceledi. Kurtulmuş, üzeri altın işlemeli tahmini 500 yıllık bir sancak hakkında da ilgililerden bilgi aldı.



Çankırı Belediyesi'ni de ziyaret eden Kurtulmuş'a, burada Belediye Başkanı İrfan Dinç, kentteki projeler hakkında brifing verdi.