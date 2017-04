Kurtulmuş: "Bu millet terör örgütlerine ve arkasındaki güç odaklarına diz çöktürecek"

SİNOP - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, teröristler ve arkasındaki güç odaklarının derdinin Türkiye'ye diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Hayır, öyle olmayacak. Allah'ın izniyle bu millet terör örgütlerine ve arkasındaki güç odaklarına diz çöktürecektir. İnşallah bunu en kısa zamanda göreceğiz" dedi.

16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında Sinop'un Boyabat ilçesine gelen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş esnafı ziyaret etti. Ardından Bakırcılar Çarşısı'na giden Kurtulmuş'a Boyabat yöresine ait özel bakraç hediye edildi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş yaptığı basın açıklamasında, "Referandum kampanyasının son düzlüğüne gelmiş bulunuyoruz. Allah'a çok şükür Türkiye de şu ana kadar son derece nezih bir kampanya yürütülüyor. Son derece demokratik bir kampanya yürütülüyor ve herkes kendi fikirlerini ifade ediyor. Evet diyen siyasi partiler var, hayır diyenler var. Sivil toplum kuruluşları herkes kendisince hangi fikri dile getirmek istiyorsa hangi konuyu önemli görüyorsa bu referandum kampanyasında bunları dile getiriyor ve son derece demokratik standartları yüksek bir kampanyaya şahit oluyoruz. İnşallah bu kalan 4 günde de aynı şekilde bu kampanya sürdürülür kazasız, belasız 16 Nisan da milletimiz kararını verir. Benim gördüğüm siyasi tecrübe ile de sahadan anladığım şudur: Her gün Anadolu'nun bir yerinde yaklaşık 8 haftadır yoğun bir kampanya yürütüyoruz. Her geçen gün evet oylarının biraz daha arttığını görüyoruz" diye konuştu.

Milletin evet oylarına verdiği desteğin gün geçtikçe arttığını belirten Kurtulmuş şöyle konuştu: "Bunu gözle görüyor, elle tutuyoruz. Evet oyları sürekli yükseliyor. Buna mukabil hayır oyları da geriye doğru geliyor. Ayrıca özellikle ilk sefer bu seçimin davetsiz misafirleri oldu. Türkiye'de biz ilk sefer bir kampanya yürütmüyoruz; daha evvel belediye seçimleri, milletvekili seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve hatta daha evvel anayasa referandum ları da yaptık. İlgili taraflar çıktılar görüşlerini söylediler; adaylar milletle buluştular ve kendi aramızda biz bu seçimleri yapmıştık. Ama ilk sefer bu seçimin davetsiz misafirleri oldu. Yurt dışından maalesef hayır cephesine destek vermek için Türkiye üzerinde bir takım siyasi baskılar oluşturmak için, manşetler atan gazeteler oldu. Bizim milletvekillerimize, bakanlarımıza halkımızla buluşma imkanı vermeyen ülkeler oldu. Buna mukabil PKK'ya, PYD'ye alenen Hayır mitingleri yapma imkanı sağlayan ülkeler oldu. Ayrıca bir takım alman istihbarat dairesinin başındaki kişi gibi ya da Norveç'te FETÖ'cü eşkıyalara bir kaç saat içinde siyasi sığınmanın verilmesi gibi Türkiye üzerinden siyasi baskı oluşturacak çok sayıda gelişme ile de karşı karşıya kaldık. Bütün bunlarda gösteriyor ki maalesef bazı çevreler güçlü Türkiye istemiyor. Büyük Türkiye istemiyor. Türkiye'nin sürekli böyle ekonomik krizlere, kaoslarla, kısa süreli hükümetlerle istikrarsız siyasi programlarla meşgul olmasını istiyorlar, Avrupa'nın terbiye salonunda tek ayak üzerinde beklemesini istiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye birkaç milyon dolar için ele güne muhtaç hale gelsin el avuç açan bir ülke olsun. Milletimiz birlik dirlik içerisinde bu sorunu aşacaktır ve inşallah 16 Nisan'dan sonra hep birlikte göreceğiz. Allah ömür verirse çok kısa süre içerisinde göreceğiz ki yaptığımız bu değişiklik hakikatten bizim tahminlerimizin üzerinde fevkalade olumlu ve önemli bir değişikliktir. Ben milletimizi tebrik ediyorum. 16 Nisanın büyük bir demokrasi bayramı olmasını temenni ediyorum. Dün Diyarbakır'da şehit olan polis kardeşlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Tabiri caizse birkaç tane terör örgütüne değil 72 düvele karşı mücadele veriyoruz. Bu örgütlerin arkasındaki güçleri biliyoruz. Kimlerin niçin siyasi destek verdiklerini, kimlerin niçin lojistik destek verdiklerini, kimlerin neden dolayı bunlara silah sağladıklarını hepsini biliyoruz, bunların derdi birdir hepsinin derdi Türkiye'ye diz çöktürmektir. Hayır öyle olmayacak, Allah'ın izniyle bu millet terör örgütlerine ve arkasındaki güç odaklarına diz çöktürecektir. İnşallah bunu en kısa zamanda göreceğiz."

