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Kurtulmuş: 'Bu Coğrafyada Oynanan Oyunları Gören ve Bunlara Cevap Verebilecek Olan Yegane Ülke...

Kurtulmuş: 'Bu Coğrafyada Oynanan Oyunları Gören ve Bunlara Cevap Verebilecek Olan Yegane Ülke...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : "Basın Özgürlüğü ve Sınırları" Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un gelişi ve katılımcılardan detaylar Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un konuşması ANKARA - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Keçiören'deki...

Kurtulmuş: 'Bu Coğrafyada Oynanan Oyunları Gören ve Bunlara Cevap Verebilecek Olan Yegane Ülke...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
"Basın Özgürlüğü ve Sınırları"
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un gelişi ve katılımcılardan detaylar
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un konuşması
ANKARA - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Keçiören'deki Estergon Kalesi'nde düzenlenen "Basın Özgürlüğü ve Sınırları" konulu programda gençlerle bir araya geldi ve onlara hitap etti.

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