Kurtulmuş: 'Bu Coğrafyada Oynanan Oyunları Gören ve Bunlara Cevap Verebilecek Olan Yegane Ülke...

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"Basın Özgürlüğü ve Sınırları"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un gelişi ve katılımcılardan detaylar

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un konuşması

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Keçiören'deki Estergon Kalesi'nde düzenlenen "Basın Özgürlüğü ve Sınırları" konulu programda gençlerle bir araya geldi ve onlara hitap etti.