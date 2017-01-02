TÜMÜ
Haberler Search
Kurtulmuş: "Bir Hafta Terör Örgütlerinin Arkasında Durmasınlar, Bütün Örgütler Çöker"

Kurtulmuş: "Bir Hafta Terör Örgütlerinin Arkasında Durmasınlar, Bütün Örgütler Çöker"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Kurtulmuş: 'Bir Hafta Terör Örgütlerinin Arkasında Durmasınlar, Bütün Örgütler Çöker'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads