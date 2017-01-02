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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.
Kurtulmuş: "Bir Hafta Terör Örgütlerinin Arkasında Durmasınlar, Bütün Örgütler Çöker"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un açıklaması ANKARA - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.
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