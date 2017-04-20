Kurtulmuş, Ayd Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.



Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'ndeki kabulde, derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Burhan'dan dernek faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.



Burhan, Anadolu medyasının sorunlarına ilişkin hazırlanan çözüm önerileri raporunu da Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'a takdim etti.