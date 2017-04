Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Avrupa kıtası birkaç milyon yabancıya tahammül edemiyor. Hani özgürlük, barış vardı, hani diğer dinlere saygı vardı. Birlikte yaşama meselesi sadece dille olabilecek bir şey değil, gönül ve zihinlerin ortaya koyacağı bir eylemler bütünüdür" dedi. "Açlık grevi yapan Filistinlilerin bulunduğu cezaevi önünde İsrailli grubun mangal yapmasına" ilişkin Kurtulmuş "Bu açlık grevinin yapıldığı yerin kapısında, televizyonlarda gördünüz; onlarla dalga geçer gibi hem hakları baskı altında tutuluyor hem de etler, kebaplar yenilerek manen hakaret ediliyor" dedi.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Şişli Cevahir Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "Osmanlı Döneminde Kudüs Uluslararası Sempozyumu"nun açılışına katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Numan Kurtulmuş, Kudüs ve Filistin'in müslümanlar bakımından öneminden bahsetti. İsrail'in bütün uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Kudüs'ü işgal altında tuttuğunu belirten Kurtulmuş, "Çuvaldızı önce başkasına batırırken iğneyi de islam dünyasının kendisine batırmasının önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



"ESAS MESELE KUDÜS DAVASININ ÇOK GERİLERE DÜŞMÜŞ OLMASIDIR"



10 yıl öncesine kadar Kudüs davasının ve İsrail işgalinin islam toplumlarının siyasetteki bir numaralı gündem maddesi olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş, "Maalesef son birkaç yıldır özellikle soğuk savaşın sona ermesinden sonra ortaya kıçan tabloda islam coğrafyasının dışarıdan işgaller içeriden iç çatışmalarla darmadağın olduğu bu dönemde neredeyse hiçbir islam ülkesinin gündeminde ne Kudüs meselesi var ne de Filistin davası vardır. Keşke mümkün olsa, islam dünyasını yöneten bütün siyasi liderlerin, islam dünyası adına fikirler, ilimler üreten bütün üniveritelerin duvarlarında 'Kudsi Şerif'in resimleri yer alsa ve herkes bir şekilde Kudüs ve Filistin davasına sahip çıktığını ortaya koysa. Esas mesele Kudüs davasının çok gerilere düşmüş olmasıdır" dedi.



EZANIN YASAKLANMASI KARARI TEPKİ



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, konuşmasında İsrail hükümetinin, Knesset'te ezanın hoparlörlerden okunmasını yasaklayan yasa tasarısının kabul edilmesi kararına tepki gösterdi. Kararın siyasi ve kültürel bir baskı olarak Filistin halkı üzerinde 'Demokles'in kılıcı' gibi tutulduğunu aktaran Kurtulmuş, "Bir taraftan bunu gündeme getiren bir işgal diğer taraftan Birleşmiş Milletler'in sayısız kararlarına rağmen sürekli yeni yerleşim yerleriyle Kudüs'ün etnik ve dini yasıpısın bozmaya çalışan bir işgal devleti var. Dünya kınıyor, kınadığıyla kalıyor" diye konuştu.



FİLİSTİNLİ TUTSAKLARIN AÇLIK GREVİ



İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinlilerin başlattığı açlık grevine de değinen Numan Kurtulmuş, "Filistinli bin 500 tutsağın açlık grevine girdiği bir dönemdeyiz. Maalesef her türle baskı ve eziyetle açlık grevinin sonlandırılmasına çalışılıyor. İnsanların aileleriyle görüşmesine müsaade edilmiyor. Bu açlık grevinin yapıldığı yerin kapısında, televizyonlarda gördünüz; onlarla dalga geçer gibi hem hakları baskı altında tutuluyor hem de etler, kebaplar yenilerek manen hakaret ediliyor" şeklinde konuştu.



"HANİ ÖZGÜRLÜK, İNSAN HAKLARI, DEMOKRASİ..."



Numan Kurtulmuş, son dönemde Avrupa'da artan göçmen düşmanlığı ve islam karşıtlığı ile hatırlatarak, şunları söyledi: "Avrupa kıtası birkaç milyon yabancıya tahammül edemiyor. Hani özgürlük, barış vardı, hani diğer dinlere saygı vardı. 'Türkler dışarı' diye duvarlara yazıyorlar. Camilerin kapılarına gamalı haç işaretleri koyuyorlar. Parlamentolarda çok oy alan birinci ikinci partilerin başkanları çıkıyor 'İslam yasaklanmalı', 'Müslümanlar Avrupa'dan dışarı atılmalı' diyor. Hani özgürlük, insan hakları demokrasi, hani birlikte barış içinde yaşama...Birlikte yaşama meselesi sadece dille olabilecek bir şey değil, gönül ve zihinlerin ortaya koyacağı bir eylemler bütünüdür."



Açılış konuşmalarının ardından günün anısına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a bir plaket takdim edildi. Sempozyum iki gün boyunca çeşitli panellerle devam edecek.