Kurtulmuş: AB ile Son Görüşmeyi Mayıs Ayında Yapacağız

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği ile müzakerelerde Türkiye'nin 70'ten fazla maddeyi yerine getirmesine ve geri kabul anlaşmasına da sadık kalınmasına rağmen AB'nin vize serbestisi konusunda ipe un serdiğini söyledi. Türkiye'nin AB tarafından sunulan yeni maddeleri değerlendirdiğini söyleyen Kurtulmuş, "Kendi içimizde kararımızı netleştirdikten sonra Mayıs ayında AB ile bu konuda son görüşmeler yapılacak. Türk tarafı olarak biz tekliflerimizi Avrupa Birliği'ne sunacağız." dedi.

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIŞTIR"

Kurtulmuş'un konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Biliyorsunuz Türkiye AB ile ilişkiler konusunda iki anlaşmayı eş zamanlı olarak yürütmüştür. Bunlardan birisi geri kabul anlaşması bir diğeri ise Türkiye'nin vatandaşlarının vizesiz olarak Avrupa'da dolaşma hakkının verilmesi. Bunlarla ilgili müzakereler yapıldı. Bu müzakerelerin sonucunda AB, Türkiye'ye 5 konuda "bu konudaki görüşlerinizi gözden geçirin, uygulamalarınızı gözden geçirin" dedi. Bunlardan bir tanesi terörle mücadele yasasıdır. Ve diğer 4 ayrı konudur. Bunlarla ilgili olarak da Türkiye olarak biz görüşlerimizi Avrupa Birliği ile paylaşacağız. Bundan sonra bu konularda nasıl hareket edeceğimizi AB ile konuşacağız. Sonuçta Türkiye bu süreçte 70 küsür maddede üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir. Geri kabul anlaşmasının ana hükümlerine birebir sadık kalmıştır. Bütün bunların sonucu olarak da her gün binlerle ifade edilen Türkiye'den Avrupa kıtasına geçen göçmenler herhalde bugünlerde neredeyse sıfır noktasına inmiştir. Dolayısıyla Türkiye, AB ilişkilerle ilgili en hayati konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi.

"AB, İPE UN SERİYOR"

Ama buna mukabil masanın diğer tarafında bulunan AB ülkeleri serbest dolaşım hakkı, vizesiz dolaşım hakkı verilmesi konusunda ipe un serdiler. Şimdi önümüze bu maddelerle ilgili başka görüşler konuldu.

"MAYIS AYINDA SON GÖRÜŞMELER YAPILACAK"

Türkiye olarak bunları müzakere ediyoruz. Kendi içimizde kararımızı netleştirdikten sonra Mayıs ayında AB ile bu konuda son görüşmeler yapılacak. Türk tarafı olarak biz tekliflerimizi Avrupa Birliği'ne sunacağız."