ANKARA(AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.
Kurtulmuş, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, editör ve muhabirlerin sorularını yanıtlayacak.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'un gündeme ilişkin açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Twitter hesabı "@anadoluajansi" üzerinden anlık yayımlanacak.
Kurtulmuş, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak
ANKARA(AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.
ANKARA(AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.
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