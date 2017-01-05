Kurtulan İcraatlarını Anlattı

Mustafakemalpaşa Belediyesi, 2016'da 'bütün şehir' uygulamasıyla birlikte hız kazanan sürecin farkını yeni yatırımlara kavuşarak yaşadı.



Şehrin çehresini değiştirecek projelerin başında gelen Gençlik Merkezi ve Spor Tesisleri ile birlikte alt yapı hamlesinin ilk girişimi olan Atık Su Arıtma Tesisleri'nin temeli atılırken, çöp meselesi ise yaz aylarında hizmete açılan Katı Atık Aktarma İstasyonu'yla tarihe karıştı. Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, 2016 yılında hayata geçirilen ulaşım, alt yapı, temizlik, çevre ve spor yatırımları, kültürel ve sosyal hizmetler ile kırsal kalkınma hamlelerini değerlendirdi. Kuruluşunun 135. yılını kutlayan Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin 100 binlik nüfusu, 131 mahallesi ve 640 km'lik yol ağıyla Bursa'nın hizmet alanı en büyük bölgelerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Sadi Kurtulan, sağlam ve kararlı atılımlarla bu potansiyeli yeni projelerle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.



Yılların özlemi olan Gençlik Merkezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri'nin yapımı için düğmeye bastıklarını dile getiren Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile birlikte 37 dönümlük alan üzerinde hayata geçirdiği bu vizyon projenin temelini attık. Spor, sanat ve kültür bu merkezde gençlerle buluşacak. Yüzme havuzu, tenis kortları, spor salonları, sahalar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, konferans ve sergi salonlarının içinde bulunacağı bu kompleksi hızla tamamlamayı planlıyoruz"dedi.



Altyapı ve ulaşım hamlesi



Merkez ve kırsal mahallelerin ulaşım, alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanıyor. Alt yapı ihtiyaçlarının etap etap projelendirildiğini ifade eden Sadi Kurtulan, "Hedefimiz alt yapıda standardı yakalamak. Vatandaşlarımızın en büyük beklentisi de alt yapısı tamamlanmış sağlıklı bir kentte yaşamak. 14 milyonluk arıtma tesisinin inşaatına başlandı. Tesis tamamlandığında ilk kademede günde 17 bin metreküp su arıtılacak. 3 milyon TL'lik katı atık toplama tesisi ise hizmete girdi. Günde 80 tonluk evsel atık burada bertaraf ediliyor. 2016, toplu taşımada konforlu ve kaliteli ulaşım çıtasının yükseldiği bir yıl oldu. 5,5 milyon TL'lik yenilenmiş özel halk otobüsü filosu devreye girdi. Belediye olarak 4,2 milyonluk bir yatırımla da araç parkımızı güçlendirdik. 3. köprü projemizde ihaleye çıktı. Dere Mahalle-Atariye Mahallesi arasında yapılacak olan bu köprü ulaşıma büyük nefes aldıracak. 2016'da 830 km'lik arazi yolunun bakım ve onarımı yapıldı. Dere, alt temel, mıcır gibi toplam 68 bin ton stabilize malzeme kullanıldı. 22 kilometrelik asfalt yol tamir edildi. 35 bin metrekare parke, 3 bin metretül bordür ve 250 metre yağmur oluğu imalatı yapıldı. İçme suyu isale hatları, ortak kullanım alanlarındaki binalarda planlı bir şekilde elden geçirildi. İçme suyu, inşaat arızası ve kanal bakım çalışmalarında günlük ortalama 45 işlem yapılıyor. BUSKİ aracılığı ile yıl içerisinde 21 bin metre içme suyu, 15 bin metre kanalizasyon çalışması, 65 bin metre isale hattı, 800 metre yağmur suyu hattı yapıldı. Ayrıca 4 adet su deposu ve 5 adet derin kuyu sondajı gerçekleştirildi. Kırsal kesimin kalkınması yönelik attığımız önemli bir adım da 2/ B arazilerini satın almak oldu. 500 bin m2'lik arazi üreticinin hizmetine sunuldu. Ayrıca farklı üretim alanlarına yönelmek isteyen üreticilerimize de 4 bin adet fidan desteğinde bulunduk. Temizlik çalışmaları kapsamında rutin hizmetler dışında araç filosuna kattığımız çöp taksiler her yere ulaşıyor. Atık yağ, atık pil, şişe çam ve ambalaj geri dönüşümleri hızla sürüyor. Bu yıl 1.620 tonluk geri dönüşüm malzemesi toplandı. Peyzaj çalışmaları içinde bu yıl 800 bin adet mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştirildi. Yeni oyun grupları ve yeşil alanlarla donatılan parkların sayısı 170'e, spor aletleri ise 90'a yükseldi"dedi.



Mustafakemalpaşa Belediyesi, Uğur Böceği Kültür Merkezi ile bu yıl 3 bin kursiyere daha sanatsal ve mesleki beceri kazandırdı. 13 şube ve 27 branşta kurs eğitimlerine devam eden Uğur Böcekleri'nin sosyal belediyeciliğin güçlü bir uzantısı olduğunu söyleyen Başkan Kurtulan," Bu merkezimiz, MBB Altın Karınca Belediyecilik Ödülü'nü de kazanarak başarılarını taçlandırdı. Mehter takımından bölge tiyatrosuna, TSM Korosu'ndan uluslararası şenliklere ev sahipliği yapan birçok kültürel faaliyete imza attık. 500 başarılı öğrencimizi Çocuk Köyü faaliyeti ile ödüllendirdik. Okul bahçelerinden başlayarak dersliklere kadar eğitim kurumlarının eksikliklerini gidermek için yürüttüğümüz birçok çalışmaya 11 bin öğrenciyi kapsayan 'Online Eğitim Projesi'ni de ekledik" dedi.



Kurtulan, Sosyal Paylaşım Mağazası aracılığıyla 2 bin 665 kişiye giyim ve ev eşyası, bin 407 aileye erzak paketi, 690 aileye de kömür yardımında bulunulduğunu söyledi.



10 ailenin de talepleri doğrultusunda ev onarımlarının gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Kurtulan, modernize edilen Şükrü Erdem Spor Tesisleri'nin yanında yeni bir spor tesisinin de yapımında sona gelindiğini belirtti.



2017 yılının yeni yatımlara kapı açacağını kaydeden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, devam eden proje çalışmaları hakkında ise şu bilgileri verdi:



"Dere Boyu Projesi ihale aşamasına geldi. Dere ıslah çalışmaların bitmesiyle birlikte yeşilin suyla buluşacağı bu proje, 40 metre yüksekliğinde bir Kule Kafe ile taçlandırılacak. Mustafakemalpaşa'nın sosyalleşmesine katkı sağlayacak olan Kent Park Projesi'nin de alt yapı çalışmaları sürüyor. Bin dönümlük alanın tahsis işlemlerini yürütüyoruz. Yunus Emre Mahallesi Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi'nin projeleri de tamamlanılıyor. Bu yatırımla hem pazarcı esnafı modern bir alana kavuşacak hem de proje içinde yer alan tesisler sosyal ve kültürel yaşamın hizmetine sunulacak. Suuçtu Şelalesi'ni de kafelerden büfelere her türlü peyzaj düzenlemesiyle yeni bir kimliğe kavuşmasını istiyoruz. Bunu için hazırladığımız doğa dostu projeyi revize ederek turizme kazandıracağız. Ayrıca Tümbüldek Kaplıcalar Bölgesi'nde satın aldığımız oteli termal turizmin hizmetine sunmak istiyoruz. Sünlük Mahallesi'nde bulunan 20 dönümlük arazi üzerine 700 hanenin elektrik tüketimini karşılayabilecek güçte GES kurmayı planlıyoruz. Bu proje için çağrı mektuplarını aldık, bağlantı anlaşmalarını imzaladık. 916 bin TL maliyetli MOBESE sisteminin kurulumu içinde imzaları attık. Kentin güvenliği için bu sistem yeni yılda hizmete başlayacak. Şehirler arası Terminal için ise yer tespiti ve etüt projeler devam ediyor. Büyükşehir ile el ele vererek bu yatırımlara hız vereceğiz." - BURSA