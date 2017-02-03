Kurtulan'dan Çak-Der'e Destek

Mustafakemalpaşa Çakallar Mahallesi Yardımlaşma Derneği'nin (ÇAK-DER) yeni yönetimi, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'a nezaket ziyaretinde bulundu.



Ocak ayındaki kongrede Çakallar Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanlığı'na seçilen Cemalettin Karaca ve yeni yönetimi, tanışma ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ile görüştü. Ziyarette konuşan ÇAK-DER Başkanı Cemalettin Karaca, 6 yıl önce kurulan derneğin başta eğitim ve kültür olmak üzere birçok alanda faaliyet gösterdiğini söyledi. Karaca, "Çakallar yağlı güreşçileriyle tanınıyor. 30'a yakın pehlivanımız her yıl er meydanında ilçemizi temsil ediyor. 159 üyeli derneğimiz yeni bir oluşumla göreve başladı" dedi.



Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, "Dernekleri yaşatmak gönüllük ister. Bu gönüllü çalışmayı esas kılan Çakallar Derneği'ni tebrik ediyorum. Bu derneklerin burslarıyla eğitim gören çocuklarımız gelecekte kendilerine maddi ve manevi destek olan bu kuruluşlara daha çok sahip çıkacaktır" dedi. - BURSA