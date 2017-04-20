'Kurtlar Vadisi Vatan' Filminin İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı

Merakla beklenen sinema filmi 'Kurtlar Vadisi Vatan'ın filminin çekimlerinin Antalya'da başladığını ilk kez açıklamıştı. Filmden ilk fotoğraflar da ortaya çıktı.



FOTOĞRAFLARI BİLE İZLEYİCİYİ HEYECANLANDIRDI

Kurtlar Vadisi'nin fenomen karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi Vatan" sinema filmi ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Pana Film deneyimli kadrosu, senaryosu, kurgusu ve müzikleri ile yine iddialı bir filmle seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

POLAT FETÖ'CÜ KOMUTANA DİZ ÇÖKTÜRDÜ

15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan filmin ortaya çıkan görüntülerinde Polat Alemdar'ın FETÖ'cü komutanlardan birine diz çöktürdüğü görülüyor.

İşte yeni filmden o görüntüler;















