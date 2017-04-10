Kurtlar Vadisi Vatan' Filminin Çekimleri Başladı!
Ekranların efsane dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'nun bu sezon yayınlanmaması izleyicileri üzmüştü.
Ekranların efsane dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'nun bu sezon yayınlanmaması izleyicileri üzmüştü. Müjdeli haber Pana Film'den geldi.
Pana Film'in yaptığı açıklamada Kurtlar Vadisi Vatan adıyla sinema filmi olarak yayınlanacak.
ÇEKİMLER ANTALYA'DA
Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinin merakla beklenen sorusu yanıt buldu. Kurtlar Vadisi Vatan sinema filmi çekimlerine başladı. Antalya'da çekimlerine başlayan setten ilk görüntüler gelmeye başladı.
En son Kanal D ekranlarında yayınlanan Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle 1 yıl ara veren Kurtlar Vadisi efsanesi yeniden başlıyor.
'DARBE' DEĞİL 'VATAN' OLACAK
İlk olarak Kurtlar Vadisi Darbe sinema filmi ekranlara gelecek söylentilerinden sonra Pana Film yayın akışını tamamen değiştirdi.Film 'Kurtlar Vadisi Darbe' olarak değil 'Kurtlar Vadisi Vatan' olarak yoluna devam edecek.
Setten ilk görüntülerin gelmesinin hemen ardından sahne çekimleri için yer Antalya seçildi.
Pana Film ekibi filmin konusu ve içeriğini herhangi bir mecrada henüz paylaşmış değil ve görüntüler sızdırılmaması için büyük çaba sarf ediyor.
'Kurtlar Vadisi Vatan' Filminin Çekimleri Başladı! yazısı ilk önce SosyalMania üzerinde ortaya çıktı.