Kurtlar Vadisi Oyuncusu Eşref Bey Adilcevaz'da

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde 'Eşref Bey' rolüyle tanınan Yalova Belediyesi Eski Başkanı Barbaros Binicioğlu, Bitlis Valisi Ahmet Çınar ile birlikte Adilcevaz ilçesini ziyaret etti.



Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Eşref Bey rolünü canlandıran Barbaros Binicioğlu; Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban ve Çınar Holding mimarları ile birlikte Adilcevaz'a geldi. Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ve Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, misafirlerini Adilcevaz Öğretmenevinde ağırladı.



Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçeye gelen misafirlerine çeşitli bilgiler vererek, "İlçemiz Van Gölü kıyısında bulunan en güzel yerlerden biridir. Osmanlı ve Selçuklulara sancak beyliği yapmış bu güzel ilçemiz, bölgemizin en huzurlu yerlerinden biridir. Bu güzel ilçemizin hak ettiği yerlere gelebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizleri ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu güzel ilçemize sizleri tekrardan bekliyoruz" dedi.



Samimi ve güzel bir ortamda geçen sohbetin ardından, Belediye Başkanı Necati Gürsoy tarafından misafirlere Adilcevaz cevizi ve ceviz reçeli hediye edildi. - BİTLİS