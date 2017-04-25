Kurtlar Ağıla Girdi

Elazığ'da ağıllara giren kurtların saldırısı sonucu 160 küçükbaş hayvan telef oldu.



Karşıyaka Mahallesi'nde kırsal alanda hayvancılıkla uğraşan göçer 3 aileye ait ağıllara gece giren kurtlar, 160 küçükbaş hayvanı telef etti, yaklaşık 40 hayvan ise saldırıdan yaralı kurtuldu.



Kurtların saldırısı sonucu hayvanların büyük bölümü kaybeden Zafer Bingöl AA muhabirine, civarda başka ağıllar da olduğunu ancak kurtların en çok kendi ağılındaki hayvanlara zarar verdiğini söyledi.



Sabah uyandıklarında durumu fark ettiklerini ifade eden Bingöl, "Sabah baktığımızda bazı hayvanlarımın ağıl içerisinde parçalandığını gördük, bazıları kayıptı. 150 hayvanım telef oldu, geriye 40-50 hayvanım kaldı. 100 milyar (100 bin lira) borç ederek bu hayvanları almıştım." dedi.



Abdulsabır Bingöl ise kurtların saldırısında kendi ağılından 8, komşunun ağılında da 2 küçükbaş hayvanın telef olduğunu anlattı.



İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri söz konusu ağıllarda incelemede bulundu.