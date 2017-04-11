Kurtarıcı Üzerindeki Kamyonet Yola Düştü: 4 Yaralı
Kahramanmaraş'ta kurtarıcı üzerindeki arızalı kamyonetin düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta kurtarıcı üzerindeki arızalı kamyonetin düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Tayyip Tekin'in (26) kullandığı 46 BM 634 plakalı kurtarıcısının üzerindeki 80 DM 721 plakalı arızalı kamyonet, Beşoluk mevkisinde yola düştü.
Kamyonetin yola düşmesi üzerinde dikkati dağılan Tekin'in yönetimindeki kurtarıcı, önünde seyir halinde bulunan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 38 ZN 758 plakalı tıra arkadan çarptıktan sonra yol kenarındaki dereye devrildi.
Kazada, kurtarıcı sürücü Tekin ile kurtarıcının üzerindeki kamyonette bulunan Mehmet Kepek (26), Tuncay Tekiş (29), Ahmet Kalay (44) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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