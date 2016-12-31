Kurtalan Express & Umut Kuzey

Umut Kuzey ve Kurtalan Ekspres hem kulağa, hem göze hem de ruha hitap etmektedir, canlı performansları seyretmek için 31 Aralık akşamı Çubuklu Hayal Kahvesi'nde yerinizi şimdiden ayırtın.



2017'ye girmeye, yılbaşına sayılı günler kaldı. Yılbaşı gecesi nereye gideceğiz diye mi düşünüyorsunuz? Eğer İstanbul'da iseniz tabii ki 2017'ye gireceğiniz tek adres Çubuklu Hayal Kahvesi... Türkiye için Rock müziğinin kilometre taşı grup ve sanatçıları sahnesine taşıyan Çubuklu Hayal Kahvesi'nde 2017'ye Yılbaşı Şöleni ile girilecek.



Muhteşem manzaraya karşı Türkiye'nin en köklü grubu Kurtalan Ekspres ve Umut Kuzey, Çubuklu Hayal Kahvesi'nde sahne alacak.



İnsanlar selamlaşır. Sevdiklerine, tanıdıklarına, arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına selam verir insanlar. Günaydın derler, merhaba derler, nasılsın derler. Başlarını eğerek, ellerini sallayarak, ellerini göğüslerine götürerek selam verirler birbirlerine.



Hasretin acısı o dayanılmaz raddeye geldiğinde ansızın başlarını göğe kaldırırlar ve fısıldarlar. "Selam dostum, iyi misin?"



O selam, bilinen mekanın, bilinen zamanın, bilinen mesafelerin çok ama çok dışındaki bir kanaldan, insan aklının sırrını bilmeye yetmediği kapılardan, geçitlerden bir soluk gibi geçer ve sahibine ulaşır. Zaman durmuştur. Zaten yok olan mesafeler çoktan bitmiştir ama bambaşka bir boyutun, ucunu bucağını kestiremediğimiz akrep ve yelkovanların zamanı ölçtüğü bir alemin gizemli sistemi çalışır. Selam yerine ulaşır.



İşte bu konserde ustalara selam vardır. Kurtalan Ekspres; Barış Manço, Cem Karaca, Neşet Ertaş, Aşık Mahsuni, Yavuz Çetin, Bahadır Akkuzu, Nazım Hikmet, Pir Sultan Abdal, Dedem Korkut, Kazım Koyuncu ve daha nice ustaların unutulmaz eserleri ile Göğe Selam gönderelim.



Yeni yıla girerken gelin hep beraber ustaların şarkılarını söyleyelim, yaşam denilen uykudan uyanan tün yakınlarımıza Göğe Selam yollayalım.