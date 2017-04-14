Kurtalan Ekspres
Rock müzik grubu Kurtalan Ekspres, 14 Nisan'da Ankara 6: 45KK sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.
Rock müzik grubu Kurtalan Ekspres, 14 Nisan'da Ankara 6: 45KK sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.
Barış Manço'nun 1972 yılında kurduğu ve vefatına kadar birlikte çalıştığı grup ismini; Haydarpaşa - Kurtalan hattında çalışan Kurtalan Ekspresi'nden aldı.
Kurtalan Ekspres 1972'den bu yana çeşitli kişilerle çalıştı. Başlangıçta Murat Ses, Celal Güven, Caner Bora ile başlayan grup 1976'dan itibaren Kılıç Danışman ve Ahmet Güvenç'in katılımıyla devam etti. 1978'den itibaren Ömür Gidel ve Bahadır Akkuzu'nun katılımıyla şekillendi. Yıllarca Barış Manço'nun orkestralığını yürütmüş olan bu grup, Barış Manço'nun vefat etmesi üzerine Cem Karaca'yla çalışmaya başladı.
Barış Manço vefat etmeden önceki dönemde çıkan kaset yapma fikri Barış Manço'nun vefatı nedeniyle ertelendi. En sonunda 2003 yılında "3552" adıyla kaset piyasaya sürüldü ancak albüm arzulanan ilgiyi görmedi. 2011 yılında ise Barış Manço, Cem Karaca ve Bahadır Akkuzu'yu anma adına Kurtalan Expres'in çaldığı ve başka başka şarkıcıların ve sanatçıların vokal yaptığı Göğe Selam adlı albüm çıktı.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : 6: 45 KK Ankara
Mekan Adresi : Tunus Cad. No: 66 Kavaklıdere
Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Kurtalan Ekspres
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır