Kurtalan'daki Terör Operasyonu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 5 kişi adliyeye sevk edildi, zanlılardan 3'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, geçen hafta İlçe Jandarma Komutanlığınca bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Kurtalan Belediye Başkanı Necat Yılmaz'ın da yer aldığı 11 kişiden 5'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.



Savcılıktaki işlemlerinden sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan, aralarında Yılmaz'ın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer 6 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.