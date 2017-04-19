Kurtalan'da Sanayi Sitesi Bilgilendirme Toplantısı

Kurtalan ilçesinde yapılması planlanan küçük sanayi ve imalat sanayi sitesi için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Kurtalan İmam Hatip Lisesinde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Musa Üçgül, Dicle Kalkınma Ajansı desteğiyle kaymakamlık ve belediye koordinatörlüğünde sanayi sitesi yapılacağını söyledi.



Üçgül, sanayi sitesinin yapılacağı arazinin belirlendiğini belirterek, şunları kaydetti:



"İlçemizde bugüne kadar büyük eksikliği hissedilen ve bir türlü yapımına başlanamayan küçük sanayi sitesinin yapımı için kollarımızı sıvadık. Arsa tahsisini yaparak büyük bir mesafe kat ettik. İnşallah kısa süre içinde sanayi sitemizin yapımına başlayacağız."



Belediye Başkanı Nevzat Karaatay da sanayi sitesi ile ilgili esnaflara bilgiler vererek, "Yeni sanayi sitemizin yapımı ile birlikte hem ilçe halkı rahatlayacak hem de ses ve görüntü kirliliğinin önüne geçeceğiz. Sanayi sitesinin tamamlanmasının ardından sanayi esnafının şehir içinde faaliyet göstermelerine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.