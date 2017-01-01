Kurtalan'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenlendi

AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Faris Akgül, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.



Kurtalan Öğretmenevi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Akgül, ilçenin sorunlarının el birliği ile çözülebileceğini söyledi.



Muhtarların vatandaşla devlet arasında köprü görevi gördüğünü ifade eden Akgül, şunları kaydetti:



"AK Parti gücünü halktan alan ve halkın partisidir. Halkımızın her türlü sorununu çözmek birinci görevimizdir. İktidarımızda Türkiye büyük bir gelişme kaydetti. Daha önce başlanıp yıllarca bitirilemeyen birçok kamu yatırımı iktidarımızda bitirilerek halkın hizmetine sunuldu. İlçemizde de birçok kamu yatırımı halkın hizmetine sunuldu. Muhtarlarımızla sürekli istişare içinde olarak ilçemizin sorunlarını yetkililere bildirerek çözüme kavuşturacağız."